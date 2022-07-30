Украинка Монзуль прокомментировала назначение главным судьёй на матч финала женского Евро

Украинская судья Екатерина Монзуль высказалась о предстоящем финале женского чемпионата Европы между сборными Англии и Германии. Монзуль назначена главным арбитром матча.
«Для меня это очень эмоциональный момент, и я наслаждаюсь им. Моё сердце уже начало биться быстрее. Момент, когда моя мечта сбылась. Но я также должна сказать, что это момент, когда я чувствую большую ответственность, потому что я буду судить важный футбольный матч.
Возможность рассказать близким на Украине о моём назначении главным арбитром на матч финала Евро была моментом огромной радости и гордости. Когда я услышала их счастливые и положительные слова, то поняла, насколько это важно для них и для меня самой.
Этот матч будет самым посещаемым в моей судейской работе. Но как только игра начнётся, я забуду обо всём, что меня окружает, и сконцентрируюсь на судействе.
Каждый год женский футбол делает шаг вперёд. Он становится всё лучше и лучше. Мне как судье видна большая разница с 2004 годом, когда я начинала работу. Физическая подготовка сейчас другая, есть программы, которым мы следуем, чтобы стать лучше и быстрее», — приводит слова Монзуль пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
- 30 июля 2022
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