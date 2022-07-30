«Ньюкасл» готов переплатить за вингера «Бёрнли» Корне

«Ньюкасл» сделал запрос к «Бёрнли» о доступности ивуарийского вингера Максвелла Корне. В игроке заинтересован лично главный тренер «сорок» Эдди Хау, и предполагается, что клуб готов будет заплатить за футболиста больше обозначенной в клаусуле суммы размером € 21 млн, сообщает издание Daily Mail.



Ранее «Ньюкасл» пытался приобрести атакующего полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона за сумму около € 41,5 млн, но получил отказ. Теперь владельцы клуба переключили своё внимание на Корне и готовы перевести за игрока около € 30 млн в несколько траншей, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Источник считает, что «Бёрнли» устроит такое предложение.



Максвелл Корне в прошлом сезоне английской Премьер-лиги провёл 26 встреч. На его счету девять голов и одна голевая передача. По итогам прошлого сезона «Бёрнли» занял 18-е место и вылетел в Чемпионшип.