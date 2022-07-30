«Локомотив» совсем не готов к чемпионату». Сёмин — о разгромном поражении от «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча команд закончилась победой питерцев со счётом 5:0.



«Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату. «Зенит» опережал в каждом игровом эпизоде игроков «Локомотива». Удаление Баринова? Все удаления происходят, когда нет сил», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 63-й минуте Вендел открыл счёт в матче. Спустя 12 минут Клаудиньо с передачи Малкома удвоил преимущество хозяев. На 81-й минуте форвард хозяев Иван Сергеев с передачи Зелимхана Бакаева забил третий мяч в ворота «Локомотива». В концовке матча за фол в штрафной площади прямую красную карточку получил полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов. Пенальти реализовал Бакаев — 4:0. На последних минутах Сергеев забил пятый мяч в ворота «Локомотива».