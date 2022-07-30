«Чёрный день для «Локомотива». Циннбауэр — о разгромном поражении в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 5:0.
«Сегодня для нас не очень простой день. Чёрный день для нашей команды начался с 64-й минуты. Команда старалась, были большие планы на игру. Неплохо вошли в игру, особенно в первом тайме. Первый тайм изобиловал голевыми моментами для обеих команд. Мы должны были уходить в раздевалку с преимуществом.
Я видел, как ребята всё лучше и лучше чувствовали себя. Но сделаю комплимент сопернику. Это одна из лучших или лучшая команда, с которой мне приходилось играть в России. Игроки очень сильны индивидуально.
У нас было много планов на второй тайм, но на 48-й минуте мы не смогли реализовать голевой момент. Чувствовали, что «Зенит» входил в игру, старались играть на контратаках.
Команда боролась, не сдавалась. Мы произвели замены, хотели освежить игру двумя нападающими. К сожалению, что-то случилось с Ненаховым, у него повреждение в области голеностопа», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 30 июля 2022
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