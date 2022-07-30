Сенников — об удалении Баринова: когда нет попытки сыграть в мяч — это чистая красная
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал удаление капитана московского клуба Дмитрия Баринова в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу питерцев. Уже в компенсированное время Баринов откровенно нарушил правила в собственной штрафной и получил прямую красную карточку.
«Удаление Баринова? Эпизод мгновения. Обидно, конечно. Малком проскочил, и нужно было оставлять его один на один, но руками Дима его зацепил, а когда у тебя нет попытки сыграть в мяч — это чистая красная карточка», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Теперь Баринов пропустит матч 4-го тура РПЛ. «Локомотив» в следующем туре сыграет с «Краснодаром».
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