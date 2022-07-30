Сурикаты предсказали победителя чемпионата Европы по футболу среди женщин

Сурикаты из зоопарка графства Сассекс в Великобритании предсказали победителя грядущего финала чемпионата Европы среди женщин. Ранее животные правильно угадали исходы игр англичанок на стадии 1/4 и 1/2 турнира, где «львицы» оказались сильнее команд Испании и Швеции, сообщает издание Express.
Как и в предыдущие разы, сурикаты сделали выбор в пользу Англии, таким образом предсказав победу своей национальной сборной. При прогнозе перед животными поставили миски с едой, прикрепив к ним флаги национальных команд.
«Мы были так впечатлены выступлениями сборной Англии и их командным духом и решили, что было бы здорово поддержать их. Мы желаем удачи обеим сборным в воскресенье, но было бы невероятно, если бы «львицы» сумели победить, как и предсказали сурикаты!» – заявила смотритель зоопарка Хасинта Доу.
Напомним, финал женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Англии и Германии состоится в воскресенье, 31 июля, в 19:00 мск.
- 30 июля 2022
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