Видеообзор победы «Сочи» над «Ахматом» с дублем 37-летнего Нобоа

Cегодня, 30 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи местная одноимённая команда сыграла с «Ахматом» (Грозный) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл Кристиан Нобоа, реализовав 11-метровый удар. В начале 2-го тайма Нобоа забил дальним ударом из-за пределов штрафной, увеличив преимущество в счёте для «Сочи». Единственный мяч «Ахмата» на 60-й минуте забил Александр Трошечкин.



«Сочи» набрал шесть очков и занял промежуточное третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с четырьмя очками остался на шестой позиции.



Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Помогали ему Дмитрий Чельцов (Москва) и Андрей Болотенков (Москва). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR — Павел Шадыханов (Москва), его помощником — Николай Ерёмин (Москва).