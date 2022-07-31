Звёздная футболистка сборной Германии Клара Бюль пропустит финал Евро из-за коронавируса

Нападающая женской национальной сборной Германии по футболу Клара Бюль не сможет сыграть в решающем матче чемпионата Европы из-за коронавируса, сообщает Bild.



21-летняя футболистка очень надеялась на то, что сможет выйти на поле «Уэмбли» в ключевом для сборной Германии матче, где немки будут противостоять хозяевам турнира англичанкам, однако главный тренер команды Мартина Фосс-Текленбург вынуждена следовать медицинскому протоколу. У Клары Бюль нормальное самочувствие и нет симптомов, однако положительный результат тестирования на коронавирус.



Отметим, что Бюль участвовала в четвертьфинальном матче с Австрией, который немки выиграли со счётом 2:0, и стала автором голевой передачи Лине Магуль. А в полуфинале с Францией сборная Германии уже была вынуждена обходиться без помощи Клары. В финал команда вышла благодаря дублю Александры Попп.



Германия и Англия определяет чемпиона Европы 2022 года в воскресенье, 31 июля, на стадионе «Уэмбли». Начало – в 19:00 мск.

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