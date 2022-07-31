В «Динамо» выступили с заявлением после перехода Гильермо Варелы во «Фламенго»

В «Динамо» высказались об уходе 29-летнего уругвайского защитника Гильермо Варелы во «Фламенго». Футболист перешёл в бразильский клуб на правах аренды до 30 июня 2023 года, приостановив свой действующий контракт с бело-голубыми согласно правилу ФИФА.

«25 июля уругвайский защитник Гильермо Варела известил наш клуб о приостановке контракта на сезон-2022/2023 в одностороннем порядке. Это произошло после неявки футболиста в расположение клуба 24 июля, в день игры чемпионата России с «Торпедо».

Мы в «Динамо» убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях», — гласит заявление пресс-службы московского «Динамо».

Напомним, «Динамо» приобрело Варелу у датского «Копенгагена» в июле 2021 года за € 1 млн, согласно данным Transfermarkt. Ранее он выступал за бело-голубых на правах аренды. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.



В прошлом сезоне Варела провёл 28 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами, получив четыре предупреждения и одну красную карточку.

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