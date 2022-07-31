Главный тренер «Факела» признался, что ему неловко раздавать автографы болельщикам

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко рассказал о взаимоотношениях команды с болельщиками, а также признался, что испытывает неловкость, раздавая автографы фанатам.

«Лучший матч в жизни по атмосфере? В моей жизни ещё был «Анжи». Но в Воронеже круто — здесь праздник и незабываемая атмосфера. У нас единение с болельщиками и командой.



Да, всегда останавливаюсь после матча и раздаю автографы и фотографируюсь — это очень важно для людей. Для меня большая честь, что есть такое внимание к моей персоне. Мне неловко, но… Мы все вместе дарим радость — это совместная работа команды, тренерского штаба, генерального и спортивного директоров. Мы все вместе делаем», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.