Главный тренер «Факела» — о Fan ID: как такое может быть? Любой спорт — для болельщиков

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко поделился мнением о начале работы системы Fan ID на стадионе в Воронеже. Вчера, 30 июля, на матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:3) на стадионе «Факела» присутствовало около 20 000 человек. Отмечается, что в дальнейшем фанаты воронежского клуба намереваются бойкотировать матчи из-за введения данной системы.
«Что касается решения фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID, я слабо в этом что-то понимаю. Любой вид спорта — для болельщиков. В хоккее, как и в других видах спорта, нет Fan ID. Зато в футболе, который собирает миллионы болельщиков и является спортом номер один — есть.
Я не в курсе событий, не знаю всех нюансов. У меня лишь единственный вопрос: а как так может быть? Мы же делаем всё для людей», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 31 июля 2022
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