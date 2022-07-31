Мостовой — о матче с ЦСКА: «Пари Нижний Новгород» может отбиться в своей манере

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.
«Все поют дифирамбы ЦСКА: выиграли две игры. Действительно, такое бывает. В предсезонке ничего не было. Чемпионат начался — и побежали. «Нижний Новгород» в своей манере: 10 сзади и пытаться на контратаке. Я посмотрел две игры «Нижнего» и пока не понял. С «Локомотивом» еле спасли ничью. Отбиться они могут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч третьего тура РПЛ сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород». Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 31 июля 2022
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