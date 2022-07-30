«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Выездной экзамен для Владимира Федотова

31 июля состоится матч 3-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех нижегородцев оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 31 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 3-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86. Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.52. Гол ЦСКА доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА (31.07.2022)

Нижний Новгород ждёт открытия футбольного сезона. Болельщики, весьма вероятно, до отказа заполнят местный красавец-стадион, чтобы поддержать свою команду после не совсем удачного выездного турне. Напомним, волею календаря «Пари НН» стартовал с двух гостевых встреч. Улов подопечные Михаила Галактионова собрали в этих играх весьма скудный — всего один балл из шести возможных.

Не внушает оптимизма в плане набора очков и предстоящая игра. Дело в том, что в гости к нижегородцам пожалует великолепный на старте чемпионата ЦСКА под руководством Владимира Федотова. Мало того, что армейцы выиграли два из двух матчей, так они до сих пор держат свои ворота «сухими». Сумеют ли хозяева поля найти брешь в обороне красно-синих и пробить звёздного Игоря Акинфеева?

В минувшем туре подопечные Михаила Галактионова отправились в Подмосковье, где квартируют блеснувшие на старте чемпионата «Химки». Тренерский штаб «Пари НН» внимательно изучил встречу будущего соперника с чемпионом, которая завершилась вничью 1:1. Чтобы нивелировать козыри «Химок», нижегородцы сосредоточили внимание на обороне и не раскрывались под контратаки оппонента. Как подопечные Сергея Юрана могут наказывать за ошибки, легко может рассказать Семак.

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До середины второго тайма худо-бедно футболисты «Пари НН» со своей задачей справлялись. Огрехи в защите случались, что на руку такой тактически подкованной команде, как ЦСКА. Армейцам будет гораздо проще забить сопернику, подловив нижегородцев на небрежной передаче. Отметим определённый хаос в обороне хозяев, когда они вынуждены искать решение под плотным прессингом соперника.

На 62-й минуте беда пришла откуда не ждали — грубо ошибся голкипер Артур Нигматуллин и практически подарил гол сопернику. Пропустив мяч из-за собственной небрежности, футболисты «Пари НН» сникли. Они не сумели сразу же перестроиться на атакующую схему. Когда это произошло, стало лишь хуже. «Химки» с хирургической точностью выполнили две контратаки и окончательно оформили поражение нижегородцев 0:3. Судя по первым играм, исполнители ЦСКА реализуют контратаки как минимум не хуже «Химок». Это тревожный сигнал.

В итоге хозяева получили неделю для работы над ошибками. Михаил Галактионов получил известность в качестве мастера тактических ловушек. В предстоящей игре с ЦСКА ему предстоит серьёзно подумать, как нейтрализовать сильные стороны красно-синих. Закрыться в обороне и не помышлять о контригре — класс исполнителей ЦСКА позволяет вскрыть любую массированную оборону за счёт командных и индивидуальных действий. От выбора схемы тренером «Пари НН» во многом зависит сценарий будущей игры.

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ЦСКА отправляется в Нижний Новгород в отличном настроении. Команда взяла шесть очков за две домашние игры и единолично лидирует в чемпионате России. Кроме этого, менеджмент красно-синих подготовил для болельщиков и тренерского штаба приятный сюрприз. К ЦСКА присоединились два талантливых новичка, которые существенно повысят конкуренцию в команде и позволят бороться за высокие места по итогу первенства.

Речь идёт о подписании сербского игрока Саши Зделара и чилийца Виктора Фелипе Мендеса. Оба футболиста выступают в полузащите. 27-летний Зделар — опытный исполнитель, который до сербского «Партизана» выступал в греческом «Олимпиакосе» и испанской «Мальорке». В отличие от него, чилиец Мендес пока не появлялся в составе европейских клубов. Он перешёл из «Унион Эспаньола». Весьма вероятно, что новички появятся на поле в противостоянии с нижегородцами.

ЦСКА действует в характерной для тренера Владимира Федотова манере. Команда активно прессингует соперника, молниеносно выстреливая в контратаку при отборе мяча. Большое внимание уделяется стандартным положениям и действиям в защите. В группе атаки собраны высококлассные исполнители. Они наверняка заставят нестройную оборону нижегородцев трудиться в поте лица и, весьма вероятно, найдут возможность для взятия ворот.

История очного противостояния будущих соперников состоит из пяти игр. У армейцев большое преимущество — они взяли верх над нижегородцами в четырёх встречах, лишь раз позволив футболистам «Пари НН» праздновать победу. Весьма вероятно, что москвичи в ближайшем туре увеличат преимущество, заставив горевать неистовых болельщиков хозяев.

Смена тренерского штаба в «Пари НН» пока не принесла видимых плодов. Тактическая схема команды явно требует доработки, а командное взаимодействие – качественного улучшения. Скорее всего, справиться с находящимся на пике ЦСКА нижегородцы не сумеют. На наш взгляд, довольно перспективно смотрится победа ЦСКА с коэффициентом 1.89. Также можно пойти на риск и проверить победу гостей всухую 3.00, ведь оборона у красно-синих пока работает без ошибок и нареканий.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 31 июля 2022 года

ЦСКА к третьему туру не только вышел на проектную мощность, но и получил серьёзную подпитку трансферами опытных иностранных игроков. По составу армейцы намного превосходят нижегородцев, впрочем, как и в тактическом плане. Если красно-синие на лету подхватили тренерские задумки Владимира Федотова, то у Михаила Галактионова непочатый край работы. Таким образом, большинство факторов складывается в пользу победы ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 1.89.

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