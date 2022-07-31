Бразилия стала победителем женского Кубка Америки — 2022, обыграв в финале Колумбию

Сборная Бразилии стала победителем женского Кубка Америки — 2022, обыграв в финале Колумбию. Матч завершился со счётом 1:0. Единственный мяч на счету 30-летней полузащитницы Дебиньи, которая в первом тайме на 39-й минуте реализовала пенальти.

Бразильянки уверенно провели групповой этап, одержав четыре победы (4:0 в матче с Аргентиной, 3:0 — с Уругваем, 4:0 — с Венесуэлой и 6:0 — против сборной Перу), и набрали по итогу максимальное количество очков (12).

В полуфинале был обыгран Парагвай (2:0). Таким образом, сборная Бразилия за весь турнир забила 20 мячей и ни разу не пропустила в свои ворота. Лучшими бомбардирами турнира стали также представительницы этой страны — на счету Адрианы Маги и Дебиньи по пять забитых мячей

Отметим, что бразильянки в восьмой раз за девять лет стали обладателями данного трофея.