Дубль Корнелиуса — в видеообзоре матча за Суперкубок Турции «Трабзонспор» — «Сивасспор»

В матче за Суперкубок Турции — 2022 «Трабзонспор» встречался с «Сивасспором». Игра прошла на стадионе «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле и завершилась победой «Трабзонспора» со счётом 4:0.



На 37-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Трабзонспора» Андреас Корнелиус. На 51-й минуте Корнелиус оформил дубль. На 64-й минуте до разгромного счёт довёл полузащитник «Трабзонспора» Йенс Ларсен. На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Сивасспора», который успешно реализовал форвард Анастасиос Бакасетас.



Таким образом, «Трабзонспор» стал обладателем Суперкубка Турции. Для клуба этот трофей стал 10-м в истории.

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