«Крылья Советов» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» сыграют с «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Торпедо».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). В роли резервного рефери выступит Ранэль Зияков (Набережные Челны).



После двух туров «Крылья Советов» занимают восьмое место с тремя очками в активе. «Торпедо» (0) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).