Газзаев: дай бог, чтобы Карраскаль и Медина провели весь сезон так, как начали

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о легионерах ЦСКА.

«Если сезон будет удачным и легионеры внесут огромный вклад, тогда мы сможем их оценить, а не по одной успешной игре, как это было в прошлом году. В целом, чтобы сегодня оценивать иностранных футболистов в составе ЦСКА, должен пройти сезон. Их берут, чтобы усилить ту или иную позицию, выступить хорошо в национальном первенстве. Дай бог, чтобы и Карраскаль, и Медина провели так же весь сезон, как и его начало», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород». Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.