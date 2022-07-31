Газзаев: дай бог, чтобы Карраскаль и Медина провели весь сезон так, как начали

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о легионерах ЦСКА.
«Если сезон будет удачным и легионеры внесут огромный вклад, тогда мы сможем их оценить, а не по одной успешной игре, как это было в прошлом году. В целом, чтобы сегодня оценивать иностранных футболистов в составе ЦСКА, должен пройти сезон. Их берут, чтобы усилить ту или иную позицию, выступить хорошо в национальном первенстве. Дай бог, чтобы и Карраскаль, и Медина провели так же весь сезон, как и его начало», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород». Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.
- 31 июля 2022
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