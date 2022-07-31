«Если не знаешь историю — у тебя нет будущего». Алаев — об открытии памятника Нетто
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал открытие памятника Игорю Нетто.
«Здесь гораздо больше людей, у которых больше прав говорить про этого великого чемпиона. Нетто — легенда. Памятник — большое и доброе дело. Недавно мы прощались с Ярцевым, я увидел, как руководство относится к великим футболистам. Хочу поблагодарить руководство «Спартака», лично Федуна за то, что они уделяют внимание ветеранам. Если ты не знаешь историю, то у тебя нет будущего. Здесь её чтят, значит, у клуба всё будет хорошо», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 31 июля, «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги.
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