Главный бомбардир сборной Германии пропускает финал женского чемпионата Европы

В эти минуты на «Уэмбли» проходит финал чемпионата Европы среди женщин. Встречаются сборные Англии и Германии. Главный бомбардир немецкой сборной Александра Попп пропускает матч. Она изначально была в стартовом составе, но у неё возникли проблемы с мышцами. В итоге её в составе заменила Леа Шюллер. На чемпионате Европы Попп забила шесть мячей.
Составы команд:
Англия: Ирпс, Уильямсон, Брайт, Бронз, Дэйли, Уолш, Стэнуэй, Хемп, Кирби, Мид, Уайт.
Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Дебриц, Обердорф, Магулль, Бранд, Хут, Шюллер.
Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию матча Англия — Германия.
Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).
- 31 июля 2022
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