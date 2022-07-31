Главный бомбардир сборной Германии пропускает финал женского чемпионата Европы

В эти минуты на «Уэмбли» проходит финал чемпионата Европы среди женщин. Встречаются сборные Англии и Германии. Главный бомбардир немецкой сборной Александра Попп пропускает матч. Она изначально была в стартовом составе, но у неё возникли проблемы с мышцами. В итоге её в составе заменила Леа Шюллер. На чемпионате Европы Попп забила шесть мячей.



Составы команд:

Англия: Ирпс, Уильямсон, Брайт, Бронз, Дэйли, Уолш, Стэнуэй, Хемп, Кирби, Мид, Уайт.

Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Дебриц, Обердорф, Магулль, Бранд, Хут, Шюллер.

Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию матча Англия — Германия.

Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).