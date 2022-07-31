Личка объяснил поражение «Оренбурга» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура РПЛ. «Оренбург» потерпел поражение в гостевом матче со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:4.



«Результат 1:4, соперник был лучше. Мы очень плохо начали, не были достаточно агрессивными. Понятно, когда так играешь, «Спартак» будет наказывать. Мы недорабатываем в защите, получили четыре гола – очень плохо.

Первая лига – очень хороший чемпионат, там хорошо подготовлены тактически и физически. В РПЛ игроки очень быстро работают с мячом. У «Спартака» отличные игроки: Промес, Зиньковский, с которым мы встречались в ФНЛ, он очень быстро работает с мячом. Сычевой сегодня потерял все мячи. Здесь надо работать головой — вот и разница», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.