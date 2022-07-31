«Чего сейчас, после трёх туров, говорить?» Умяров — на вопрос о чемпионстве «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о том, является ли клуб претендентом на чемпионство.



«Спартак» — претендент на чемпионство? Чего сейчас, после трёх туров, говорить? Вся борьба впереди? Конечно. Ещё 27 туров», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

Новость по теме «Спартак» переиграл «Оренбург» и вышел на второе место в РПЛ