Соболев: легионеры, которые могли просесть, уехали из РПЛ. Кто хочет играть — остались

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о причинах ухода легионеров из московского клуба.
«Все мотивированы. Просто у Квинси всё получается — мы этому рады. Все хотят играть, и не могу сказать, что с ним. Он и в том сезоне забивал, в финале забивал. Сейчас забил, отдал. Это его работа в первую очередь. Понимаю ли, что легионеры могли просесть после лишения еврокубков? Те легионеры, которые могли просесть, уехали. Те, кто хочет играть, остались. Ларссон и Крал? Я не говорю только о наших футболистах. Я говорю и про других футболистов», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.
- 31 июля 2022
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