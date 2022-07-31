Соболев: легионеры, которые могли просесть, уехали из РПЛ. Кто хочет играть — остались

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о причинах ухода легионеров из московского клуба.



«Все мотивированы. Просто у Квинси всё получается — мы этому рады. Все хотят играть, и не могу сказать, что с ним. Он и в том сезоне забивал, в финале забивал. Сейчас забил, отдал. Это его работа в первую очередь. Понимаю ли, что легионеры могли просесть после лишения еврокубков? Те легионеры, которые могли просесть, уехали. Те, кто хочет играть, остались. Ларссон и Крал? Я не говорю только о наших футболистах. Я говорю и про других футболистов», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.