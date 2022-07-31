Чернов: болельщики «Спартака» помнят моё армейское прошлое. Надо доказывать своей игрой

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о своём прошлом в московском ЦСКА.



«Через какое время смогу сказать, что я — спартаковец? Не знаю. Пока я хочу полностью отдаваться на поле, чтобы болельщики и те, кто смотрит телевизор, говорили, что я отдаюсь полностью этой команде.



В любом случае болельщики «Спартака» помнят моё армейское прошлое, но надо всё своей игрой доказывать, тогда всё будет хорошо. Мне меньше пишут в директ на эту тему, даже армейские болельщики не пишут. Ждём дерби, а там посмотрим», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.