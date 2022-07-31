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Соболев: кто в «Спартаке» может закрыть Клаудиньо, кроме Денисова? Да любой

Соболев: кто в «Спартаке» может закрыть Клаудиньо, кроме Денисова? Да любой
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о том, почему все клубы пропускают много голов от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«Кто может закрыть Клаудиньо? Баринов вчера закрыл (смеётся). Это всё шутки, у «Локомотива» классная, хорошая команда. Кто у нас может закрыть Клаудиньо, кроме Денисова? Да любой, почему нет? Мы сыграли 1:1 дома. В Питере всегда сложно играть, спору нет, там все получают целую авоську», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

30 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играли местный «Зенит» и московский «Локомотив». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:0.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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