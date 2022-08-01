Иан Райт возмутился работой украинской судьи Монзуль, обслуживавшей финал женского Евро

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и «Кристал Пэлас» Иан Райт, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился мнением о работе главной судьи финала женского Евро-2022 между Англией и Германией (2:1 д.в.) Екатерине Монзуль.
«Ужасная работа судьи. Монзуль не замечала нарушений в нашу сторону. Это просто шокирует», — так прокомментировал работу украинской судьи Райт после первого тайма, слова которого приводит Daily Star.
В Сети же мнения о работе судьи разделились – одни предпочли счесть ошибки Монзуль на неопытность в работе на таких событийных матчах, другие же наоборот – поддержали Райта в том, что Катерина более снисходительна к сборной Германии, при этом обе стороны сошлись во мнении, что во втором тайме ей удалось исправиться и взять игру под свой контроль.
Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022.
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