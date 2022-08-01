Бернд Лено заключит контракт с «Фулхэмом» на три года

Немецкий голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено заключит контракт с «Фулхэмом» сроком на три года, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.
По информации Скиры, немецкий вратарь и английский клуб уже договорились о всех деталях контракта. Трансфер составит € 10 млн.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии надеется получить больше игрового времени, чтобы претендовать на попадание в состав сборной страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Контракт Бернда Лено с «Арсеналом» истекает летом 2023 года. 30-летний футболист сборной Германии провёл за лондонский клуб 122 матча во всех турнирах с момента своего перехода из леверкузенского «Байера» за € 25 млн в 2018 году. При этом в предыдущем сезоне немецкий голкипер столичного английского клуба сыграл за «канониров» лишь в семи матчах во всех турнирах.
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