«Фулхэм» испытывает трудности по переходу Лено. Клуб переключился на вратаря «Барсы»

Лондонский «Фулхэм», активно инетересующийся немецким вратарём лондонского «Арсенала» Берндом Лено, испытывает трудности в ходе переговоров с игроком. По этой причине «Фулхэм» нашёл запасной вариант в лице бразильского вратаря каталонской «Барселоны» Нето. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет выручить за трансфер Лено около € 12 млн. Однако переговоры с игроком продвигаются очень медленно, так как стороны не могут договорится о потенциальной заработной плате. «Фулхэм» параллельно начал переговоры с бразильским вратарем каталонской «Барселоны» Нето.

«Фулхэм» чувствует себя уверенно в переговорах, так как у них нет конкурентов в борьбе за обоих вратарей.