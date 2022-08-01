«Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Штутгарта» на замену Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант усиления центра нападения и одним из кандидатов на трансфер является форвард «Штутгарта» Саша Калайджич, сообщает Daily Express.

По сведениям источника, «манкунианцы» планируют покупку нападающего на случай возможного ухода Криштиану Роналду.

Вторым кандидатом на усиление, как уже сообщалось ранее, является форвард «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко.

25-летний Калайджич выступает за «Штутгарт» с 2019 года. В прошедшем сезоне Бундеслиги нападающий провёл за клуб 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал две результативные передачи. В сезоне-2020/2021 Калайджич в 33-х матчах забил 16 мячей, отдав шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Калайджича в € 25 млн.

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