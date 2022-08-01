«Счастлив вернуться». Роналду опубликовал пост после игры с «Райо Вальекано»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, впервые за долгое время сыгравший за клуб в товарищеском матче с испанским «Райо Вальекано», прокомментировал своё возвращение на поле.

«Счастлив вернуться», — написал Роналду в одной из социальных сетей, подкрепив запись фотографией с матча.

Роналду во вчерашнем матче провёл на поле 45 минут, но был заменён уже в перерыве, не отметившись результативными действиями. Футболист покинул чашу стадиона за восемь минут до завершения матча.

Напомним, матч между «МЮ» и «Райо Вальекано» закончился вничью 1:1. За английский клуб отличился Амад Диалло, за испанский - Альваро Гарсия.

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду не хочет продлевать контракт с «МЮ» и может покинуть клуб в нынешнее трансферное окно.

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