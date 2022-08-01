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Вейналдум близок к переходу в «Рому»

Вейналдум близок к переходу в «Рому»
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31-летний полузащитник «ПСЖ» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум в ближайшее время перейдёт в итальянскую «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, «Рома» будет иметь право выкупа игрока. При этом оно станет обязательным, если римский клуб сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. Сообщается, что «ПСЖ» будет оплачивать 40% зарплаты Вейналдума во время аренды.

Ранее инсайдеру стало известно, что нидерландец не входит в планы нового главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, поэтому может беспрепятственно покинуть клуб.

Контракт Вейналдума с «ПСЖ» истекает по окончании сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 18 млн.

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