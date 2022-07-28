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Инсайдер Романо: у Вейналдума есть несколько предложений, но он хочет перейти в «Рому»

Инсайдер Романо: у Вейналдума есть несколько предложений, но он хочет перейти в «Рому»
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации журналиста, «Рома» ведёт переговоры с «Пари Сен-Жермен» по трансферу Жоржиньо Вейналдума. У голландца, помимо «Ромы», есть и другие предложения, но в данный момент он отдаёт предпочтение именно римскому клубу.

В минувшем сезоне-2021/2022 Вейналдум провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. Игрок перешёл в «ПСЖ» перед началом сезона в статусе свободного агента из «Ливерпуля». Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. Контракт с «ПСЖ» действует до лета 2024 года.

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