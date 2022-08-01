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Ашот Хачатурянц пока не дал согласия стать главой «Спартака»

Ашот Хачатурянц пока не дал согласия стать главой «Спартака»
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Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц пока не дал окончательного согласия на то, чтобы стать руководителем «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Хачатурянц — основной кандидат, но по состоянию на сегодня окончательного ответа он не дал. Однако вероятность того, что это произойдёт — большая», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что известный предприниматель Леонид Федун сложит с себя полномочия президента «Спартака», а вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.

Леонид Федун был президентом «Спартака» 18 лет. В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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Источник: новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц
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