Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц

Источник: новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц
Комментарии

Известный предприниматель Леонид Федун сложит полномочия президента «Спартака». Вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц, информирует телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям источника, Хачатурянц может занять пост президента «Спартака» уже в ближайшее время.

Напомним, Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ в начале осени 2021 года. В ноябре того же года он был официально утверждён в должности. Однако уже по окончании сезона-2021/2022 Хачатурянц покинул пост президента РПЛ.

Леонид Федун был президентом «Спартака» 18 лет. В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Как тренеры-иностранцы «Спартака» стартовали в РПЛ. Абаскаль установил рекорд Как тренеры-иностранцы «Спартака» стартовали в РПЛ. Абаскаль установил рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022