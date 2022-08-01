Хави: меня не беспокоит то, что Левандовски не забивает. То же происходило с Суаресом

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал игру нового форварда команды Роберта Левандовского. Поляк до сих пор не смог отметиться голами за клуб.
«Роберт забивал на тренировках и в целом смотрелся отлично. В матче с «РБ Нью-Йорк» он не смог отличиться, и это нормально, меня это не беспокоит.
То же самое происходило с Луисом Суаресом и Ферраном Торресом, когда они только пришли. Он будет забивать голы, хотя это далеко не единственное, что он может сделать для нас», – цитирует Хави Marca.
Товарищеский матч между «РБ Нью-Йорк» и «Барселоной» завершился со счётом 2:0 в пользу сине-гранатовых. Левандовски провёл на поле 73 минуты.
Напомним, форвард перешёл в «Барселону» из «Баварии» в текущее трансферное окно, заключив контракт до конца сезона-2025/2026. Transfermarkt оценил сделку в € 45 млн.
Левандовски поприветствовал игроков «Барсы»:
- 1 августа 2022
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:25
-
11:25
-
11:19
-
11:16
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:31
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:21
-
10:20
-
10:14
-
10:04
-
09:59
-
09:58
-
09:44
-
09:36
-
09:35
-
09:14