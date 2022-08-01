Хави: меня не беспокоит то, что Левандовски не забивает. То же происходило с Суаресом

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал игру нового форварда команды Роберта Левандовского. Поляк до сих пор не смог отметиться голами за клуб.



«Роберт забивал на тренировках и в целом смотрелся отлично. В матче с «РБ Нью-Йорк» он не смог отличиться, и это нормально, меня это не беспокоит.



То же самое происходило с Луисом Суаресом и Ферраном Торресом, когда они только пришли. Он будет забивать голы, хотя это далеко не единственное, что он может сделать для нас», – цитирует Хави Marca.



Товарищеский матч между «РБ Нью-Йорк» и «Барселоной» завершился со счётом 2:0 в пользу сине-гранатовых. Левандовски провёл на поле 73 минуты.



Напомним, форвард перешёл в «Барселону» из «Баварии» в текущее трансферное окно, заключив контракт до конца сезона-2025/2026. Transfermarkt оценил сделку в € 45 млн.

Левандовски поприветствовал игроков «Барсы»: