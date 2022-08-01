Цорн объяснил, как в нынешних условиях «Локомотиву» удалось продать Бека-Бека за € 12 млн

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
«Когда год назад Рангник и я летали в Париж на переговоры с Бека-Бека и его агентами, многие писали, что он не стоит тех денег, которые мы тогда заплатили. Многие ориентировались на сумму на Transfermarkt, но когда речь идёт о молодых игроках, стоимость на этом сайте не отражает реальность. Ведь мы брали игрока из молодёжной сборной Франции с высоким потенциалом и большим набором качеств. Даже сейчас Алексис стоит по Transfermarkt € 3 млн, но реальность другая. Мы конструктивно подошли к переговорам с «Ниццей», понимали минимальную сумму, за которую были готовы его отпустить, потому что уверены в игроке. За эту сумму в итоге и продали.
Понятно, что «Ницца» не сразу предложила то, на что мы договорились в конце. По итогу переговоров сумма трансфера ― € 12 млн + € 2 млн бонусами + 5% с будущей перепродажи. Логично, что французы пытались снизить цену, но мы ни от чего не зависели, действовали уверенно, и это помогло закрыть сделку на наших условиях», — сказал Цорн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Томас Цорн раскрыл детали перехода Бека-Бека в «Ниццу», в том числе и финансовые:
- 1 августа 2022
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