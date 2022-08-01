Французский журналист рассказал, чем Бека-Бека смог заинтересовать тренера «Ниццы» Фавра
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Французский журналист Nice-Martin Венсан Менишини поделился мнением о том, чем полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека мог привлечь внимание «Ниццы».
«Алексис очень нравится главному тренеру «Ниццы» Фавру. Если говорить о качествах, которые привлекли Фавра, Бека-Бека — достаточно агрессивный игрок с хорошим пасом, выполняет много беговой работы», — сказал Менишини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
Сумма сделки составила € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи Алексиса «Локомотив» получит выплату в размере 5% от суммы сделки.
Новость по теме«Локомотив» объявил о переходе Бека-Бека в «Ниццу»
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