Французский журналист рассказал, чем Бека-Бека смог заинтересовать тренера «Ниццы» Фавра

Французский журналист Nice-Martin Венсан Менишини поделился мнением о том, чем полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека мог привлечь внимание «Ниццы».



«Алексис очень нравится главному тренеру «Ниццы» Фавру. Если говорить о качествах, которые привлекли Фавра, Бека-Бека — достаточно агрессивный игрок с хорошим пасом, выполняет много беговой работы», — сказал Менишини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Ранее московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».



Сумма сделки составила € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи Алексиса «Локомотив» получит выплату в размере 5% от суммы сделки.