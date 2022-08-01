Фабрегас прибыл в Италию для подписания контракта с клубом второй лиги

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в итальянский клуб «Комо», выступающий в Серии Б, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Сегодня футболист подпишет контракт до июня 2024 года, после чего официально будет представлен в качестве игрока команды.



Ранее Фабрегас тренировался на базе «Барселоны» вместе с Луисом Суаресом после того, как в июне закончился его контракт с французским «Монако». В прошлом сезоне испанец провёл всего два матча в Лиге 1, в которых результативными действиями не отметился.



За свою карьеру Сеск Фабрегас выступал за такие клубы, как лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Челси». Также футболист представлял сборную Испании, в составе которой один раз становился чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).

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