Суарес и Фабрегас тренируются на базе «Барселоны»

Нападающий Луис Суарес и полузащитник Сеск Фабрегас, находящиеся в статусе свободных агентов, тренируются на базе испанской «Барселоны». Каталонцы разрешили своим бывшим игрокам готовиться к сезону на их полях. Об этом сообщает Relevo в «Твиттере».

35-летний Суарес играл за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В 281 матче уругваец забил 194 гола и отдал 113 результативных передач. Два последних сезона Луис выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истёк контракт 30 июня.

35-летний Фабрегас — воспитанник «Барселоны». Он ушёл из команды в 16 лет, перейдя в лондонский «Арсенал». В 2011-м Сеск вернулся в команду, где за 151 матч забил 42 гола и отдал 50 результативных передач. В 2014-м Фабрегас перешёл в «Челси», а через пять лет — в «Монако».