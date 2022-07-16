Суарес и Фабрегас тренируются на базе «Барселоны»

Нападающий Луис Суарес и полузащитник Сеск Фабрегас, находящиеся в статусе свободных агентов, тренируются на базе испанской «Барселоны». Каталонцы разрешили своим бывшим игрокам готовиться к сезону на их полях. Об этом сообщает Relevo в «Твиттере».
35-летний Суарес играл за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В 281 матче уругваец забил 194 гола и отдал 113 результативных передач. Два последних сезона Луис выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истёк контракт 30 июня.
35-летний Фабрегас — воспитанник «Барселоны». Он ушёл из команды в 16 лет, перейдя в лондонский «Арсенал». В 2011-м Сеск вернулся в команду, где за 151 матч забил 42 гола и отдал 50 результативных передач. В 2014-м Фабрегас перешёл в «Челси», а через пять лет — в «Монако».
- 16 июля 2022
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