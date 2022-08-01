Лепсая: если «Динамо» подпишет Монтеса, за защиту будут спокойны. Это другой уровень

Футбольный функционер, эксперт латинского рынка Тимур Лепсая поделился мнением о возможном переходе защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса в «Динамо».

«Парагвайские центральные защитники — устоявшийся бренд. Они надёжны, хорошо себя проявляют. Фернандес достаточно быстрый, хорошо действует на втором этаже, может двигать мяч вперёд, хорошая левая нога. «Динамо» выиграло конкуренцию у нескольких европейских клубов, латиноамериканских грандов. Но рядом с Фернандесом нужен опытный защитник, потому что он ещё молодой.



Насколько я знаю по сообщениям в прессе, «Динамо» ведёт переговоры по мексиканскому защитнику Монтесу. Это другой уровень — основной игрок сборной Мексики, были большие предложения из Европы, в прошлом году был интерес из России. Если «Динамо» закроет сделку, то им за защиту можно будет быть спокойными: тем более Бальбуэна должен вернуться через год, к тому же есть Сазонов», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.