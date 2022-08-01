Агент защитника «Монтеррея» Монтеса сообщил, что игрок ведёт переговоры с «Динамо»

Гелу Родригез, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса сообщил, что игрок ведёт переговоры с московским «Динамо».



«Могу подтвердить, что мы действительно получили предложение от «Динамо». Клубы сейчас активно ведут переговоры по переходу Сесара Монтеса», — сказал Родригез в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Монтес выступает на позиции центрального защитника. В составе «Монтеррея» Сесар становился победителем чемпионата и Кубка Мексики, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Мексики футболист стал обладателем Кубка КОНКАКАФ. Всего на его счету 23 матча за национальную команду.



Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканского защитника в € 7 млн.

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