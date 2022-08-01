Арбитр Федотов разобрал судейские ошибки в матче «Спартак» — «Оренбург»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о судейских ошибках в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург» (4:1).



«На 19-й минуте Чистяков не показал жёлтую карточку Соболеву за отмашку. Похожая история была в матче с «Краснодаром»: ЭСК признала, что Соболев должен был получить предупреждение, которое стало бы вторым. Чистяков просто дал продолжить игру.



На 22-й минуте не получил жёлтую игрок «Оренбурга» Эктов. Здесь даже можно говорить о красной, но в поле будто работал Москалёв образца матча «Урал» — «Краснодар». Если бы Эктова удалили, я бы нашёл этому объяснение. Но не показать ничего — это проблема арбитров. Москалёв был обязан позвать Чистякова к монитору, чтобы тот решил, жёлтая это карточка или красная. Я считаю, что это жёлтая, потому что в эпизоде не было скорости.



На 31-й минуте в ворота «Спартака» назначили пенальти. Здесь Чистяков выдумал — он был обязан видеть эпизод. Марин просто врезался в Чернова, и никакого нарушения здесь нет. Москалёв, позвавший Чистякова смотреть повтор, в этом моменте молодец», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.