Леонид Федун посетил раздевалку «Спартака» и обратился к футболистам
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Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил раздевалку команды после победы в матче третьего тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1).
«С победой, парни. Мои поздравления. Шикарнейшая игра. Жалко, не забили ещё гол, были бы на первом месте, обошли «Зенит». Молодцы, так держать. Успехов, команда есть. Играете здорово. Старайтесь. Вперёд, «Спартак», — сказал Федун в раздевалке.
После трёх туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив семь очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт по дополнительным показателям.
В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Уралом». Матч состоится 6 августа в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
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