Гари Линекера обвинили в сексизме за комментарий о Келли, снявшей футболку в финале Евро

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, ныне выступающий экспертом на телевидении, был вынужден удалить одну из публикаций в социальных сетях, которую он сделал в честь победы своих соотечественниц над Германией (2:1 д.в.) в финале Евро-2022, из-за обвинений в сексизме. Об этом сообщает Daily Star.

Хлоя Келли, которая забила победный гол сборной Англии в дополнительное время, отпраздновала свой гол, сняв футболку и размахивая ею в стиле Серхио Агуэро в знаменитом матче с «Куинз Парк Рейнджерс, что побудило Линекера написать: «Они только что взяли и сделали это, а Келли — героиня сборной Англии, причём без лифчика».

Однако этот пост вызвал некоторую негативную реакцию, пользователи социальной сети обвинили известного экс-футболиста в сексизме и принижении достижений женской сборной. Впоследствии ему пришлось удалить данный пост.

Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками.