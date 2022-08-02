Гари Линекера обвинили в сексизме за комментарий о Келли, снявшей футболку в финале Евро

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, ныне выступающий экспертом на телевидении, был вынужден удалить одну из публикаций в социальных сетях, которую он сделал в честь победы своих соотечественниц над Германией (2:1 д.в.) в финале Евро-2022, из-за обвинений в сексизме. Об этом сообщает Daily Star.
Хлоя Келли, которая забила победный гол сборной Англии в дополнительное время, отпраздновала свой гол, сняв футболку и размахивая ею в стиле Серхио Агуэро в знаменитом матче с «Куинз Парк Рейнджерс, что побудило Линекера написать: «Они только что взяли и сделали это, а Келли — героиня сборной Англии, причём без лифчика».
Однако этот пост вызвал некоторую негативную реакцию, пользователи социальной сети обвинили известного экс-футболиста в сексизме и принижении достижений женской сборной. Впоследствии ему пришлось удалить данный пост.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками.
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