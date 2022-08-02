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«Англичане умеют пить». Сарина Вигман описала поведение футболисток после победы на Евро

«Англичане умеют пить». Сарина Вигман описала поведение футболисток после победы на Евро
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52-летняя нидерландская специалистка Сарина Вигман-Глоцбах, возглавляющая сборную Англии, после победы на женском чемпионате Европы по футболу – 2022 высказалась о поведении своих подопечных при различных празднованиях.

«Их празднования – это сумасшествие, очень много музыки и танцев. Англичане умеют пить. Так что, я думаю, даже если кто-то немного перебрал с алкоголем, то это нормально. Нам всё понравилось, мы были глупы, но я думаю, что, когда вы добились такого достижения, то устроить громкую вечеринку – это действительно здорово, не так ли?» – приводит слова Вигман Daily Star.

Напомним, накануне сборная Англии в финале домашнего женского Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1.

Английские футболистки праздную победу на Евро с болельщиками.

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