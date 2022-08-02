Тедеско вошёл в число лучших немецких тренеров по версии Kicker

36-летний немецкий специалист Доменико Тедеско, известный в России по работе в московском «Спартаке», оказался в числе лучших местных специалистов в ежегодном голосовании от издания Kicker по итогам сезона-2021/2022.

В голосовании, проводимом ассоциацией журналистов Германии, Тедеско, возглавивший «РБ Лейпциг» по ходу прошлого сезона, набрал 16 голосов – это позволило ему занять шестое место в рейтинге. Лучшим немецким тренером признан наставник «Фрайбурга» Кристиан Штрайх, под руководством которого команда сенсационно стала шестой по итогам сезона в Бундеслиге. Второе место – у Оливера Гласнера, с которым «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы, а замкнул тройку лучших Штеффен Баумгарт из «Кёльна», под руководством которого команда стала седьмой в чемпионате Германии.

Тедеско возглавил «РБ Лейпциг» в декабре 2021 года. Он принял команду на 11-м месте в чемпионате Германии, а завершил сезон на четвёртой позиции, при этом одержав победу в Кубке Германии.

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