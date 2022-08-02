Президент «Барселоны» Лапорта: Хави хочет больше усилений
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что главный тренер клуба Хави хочет ещё усилений для команды.
«Сейчас мы сосредоточены на регистрации игроков, которых мы подписали, и решаем будущее игроков, которых нет в планах. После этого мы посмотрим, что мы можем сделать. Хави хочет больше усилений», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, в летнее трансферное окно «Барселона» подписала контракт с польским нападающим Робертом Левандовским, который перешёл из «Барселоны». Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.
В первом туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Райо Вальекано». Матч состоится 13 августа на стадионе «Камп Ноу».
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