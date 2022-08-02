Болельщики «Уфы» и «Рубина» во время матча устроили перекличку «Косово — Сербия»

Вчера, 1 августа, в Казани проходил матч 3-го тура Первой лиги. «Рубин» принимал «Уфу». Встреча завершилась нулевой ничьей. По ходу игры болельщики обоих клубов устроили перекличку.

Фанаты кричали: «Косово — Сербия». Примечательно, что между двумя фанатскими движениями сложные отношения, однако они скандировали речовку совместно.

Напомним, в последние дни Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта. Сербия отказывается признавать независимость Косово, и теперь проблема стала носить наиболее яркий характер в связи с решением косовских властей, которое обязало проживающих на севере страны сербов поменять автомобильные номера на выдаваемые косовскими властями, а также получить в дополнение к сербским паспортам косовские документы.

После трёх туров Первой лиги «Рубин» занимает восьмое место в таблице, имея в активе четыре очка. «Уфа», в свою очередь, идёт на 13-м месте, набрав столько же очков.