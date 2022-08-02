«Рубин» — «Уфа»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Рубин» и «Уфа» не выявили победителя в матче третьего тура Первой лиги. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
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Голов зрители так и не увидели — 0:0. На матче работала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа.
Ни одна из команд не имела преимущества по ходу встречи. «Уфа» чуть чаше владела мячом — 52% против 48%. Соперники нанесли по пять ударов в створ ворот. По общему количеству ударов предпочтение также имели гости: «Уфа» совершила 14 ударов, «Рубин» — 11.
По итогам трёх туров Первой лиги «Уфа» и «Рубин» набрали по четыре очка, расположившись в середине турнирной таблицы.
Клуб из Казани располагается на восьмом месте, «Уфа» из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей находится на 13-й строчке.
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