«Челси» договорился о трансфере американского вундеркинда

Лондонский «Челси» близок к подписанию молодого американского вратаря «Чикаго Файр» Гэбриела Слонины. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что Гэбриел останется в «Чикаго Файр» в аренде. Контракт с 18-летним вратарём будет заключён до лета 2028 года. Сумма трансфера с учётом всех бонусов может достигнуть отметки в € 15 млн. Игроку осталось лишь пройти медицинское обследование, после которого он подпишет контракт с лондонской командой.

Гэбриел имеет рост 193 сантиметра. В сезоне-2021/2022 американец провёл 23 матча, в 10 из которых оставлял свои ворота в неприкосновенности. Вратаря уже вызывали в главную сборную США, однако на поле он выходил лишь в составе сборной до 18 лет. Transfermarkt оценивает американца в € 3 млн.