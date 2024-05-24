Люк Уилкшир: каждый болельщик мечтает о победе «Динамо» в Краснодаре!

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о предстоящем матче московской команды с «Краснодаром» в 30-м туре чемпионата России.

Встреча между клубами состоится завтра, 25 мая, в 16:30. «Динамо» необходимо не проиграть «Краснодару», чтобы стать чемпионом.

«Очевидно, что каждый болельщик «Динамо» мечтает о победе в Краснодаре!

Все зависит от нас самих, и нам просто нужно продолжать выступать, как это было в последнее время! Команда в хорошей форме и уверена в себе. «Динамо» мечтает стать чемпионом!», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 29 туров «Динамо» лидирует в РПЛ с 56 очками. Второе место занимает «Зенит» (54 матча).

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